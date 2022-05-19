Административный протокол о дискредитации ВС РФ составили на лидера ДДТ Шевчука

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Административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил России составили против лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука. Документ уже поступил в Советский районный суд Уфы, сообщает РИА Новости.

Протокол составили после концерта группы в Уфе. По некоторым данным, во время выступления Шевчук высказал личное мнение по поводу спецоперации на Украине.

По словам одного из организаторов мероприятия Радмира Усманова, протокол на Шевчука составили сразу после концерта, когда артист находился в гримерке. Музыканту грозит штраф 30 000–50 000 рублей.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту высказываний о трагедии в Буче в социальных сетях российского телеведущего Ильи Бера. Процессуальное решение будет принято по результатом проверки.

