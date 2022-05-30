Суд Санкт-Петербурга вернул составителям материалы дела против Шевчука

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции Уфы материалы административного дела о дискредитации Вооруженных сил России, возбужденного в отношении лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, в протоколе не описано событие правонарушения, а также отсутствует указание, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны.

"Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде", – говорится в сообщении.

После концерта "ДДТ" в Уфе против Шевчука составили административный протокол. По некоторым данным, во время выступления лидер группы высказал личное мнение по поводу спецоперации на Украине. Музыканту грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей.

Позже адвокат Павел Чиков рассказал, что Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации ВС России. Он сослался на 51 статью Конституции РФ.

