Шевчук раскрыл детали допроса в Уфе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук рассказал подробности допроса в Уфе, который произошел после концерта. Артист сравнил свой допрос в КГБ во времена СССР за песню "Не стреляй" с беседой с уфимскими следователями.

"В России в одну реку можно войти и дважды, и трижды. Все повторяется: и те же вопросы, и те же глаза, и те же фуражки. Разве что фасон другой, а под фуражкой – все то же самое", – сказал Шевчук в интервью израильской радиостанции "Первое радио".

По его словам, после его заявлений со сцены в Уфе о том, что значит любить родину, в гримерке с ним провели беседу следователи.

"Допрашивали, я им лекцию прочитал и вопрос задал: помните, тогда власть поменялась, а если сейчас поменяется, что делать будете? Задумались", – поделился Шевчук.

Артист добавил, что после допроса следователи сделали с ним фото.

Ранее сообщалось, что против Шевчука составили административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил России. Документ уже поступил в Советский районный суд Уфы. Протокол составили после концерта группы. По некоторым данным, во время выступления Шевчук высказал мнение по поводу спецоперации на Украине.

