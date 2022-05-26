Группа ДДТ опровергла сообщения о прекращении концертной деятельности в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Рок-группа ДДТ заявила, что продолжит концертную деятельность. Соответствующая информация появилась на официальной странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".

После интервью лидера группы Юрия Шевчука радиостанции "Первое Радио" в СМИ появилась информация, что группа прекращает концертную деятельность в России.

"Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!" – говорится в сообщении.

В своем интервью Шевчук также заявил о готовности поехать в Израиль. По его словам, у группы новая концертная программа, которую он хотел бы продолжить исполнять.

"Приглашайте нас в Израиль, мы с удовольствием приедем, дадим на каком-нибудь стадионе, во дворце спорта, все обнимемся и подумаем, как жить дальше", – сказал Шевчук.

Ранее сообщалось, что против Шевчука составили административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил России. Документ уже поступил в Советский районный суд Уфы. Протокол составили после концерта группы в Уфе. По некоторым данным, во время выступления Шевчук высказал личное мнение по поводу спецоперации на Украине.

