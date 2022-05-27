Кипелов ответил на слова Шевчука о России

Фото: телеграм-канал SHOT

Музыкант Валерий Кипелов ответил на слова лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука о России и рассказал о своем понимании Родины.

"Для меня Родина – это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки – это все моя Родина", – приводит слова Кипелова телеграм-канал Ura.ru.

Ранее сообщалось, что против Шевчука составили административный протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил России. Документ уже поступил в Советский районный суд Уфы. Протокол составили после концерта группы. По некоторым данным, во время выступления Шевчук высказал мнение по поводу спецоперации на Украине.

