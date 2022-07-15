Макаревич подтвердил отмену концертов "Машины времени" в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов группы, о которой ранее писали некоторые СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о концертах в нескольких российских городах, в том числе в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге. При этом на сайте коллектива по-прежнему висит афиша с датами выступлений. Музыкант отметил, что организацией концертов он не занимается, поэтому прокомментировать это не может.

В настоящее время Андрей Макаревич находится в Израиле.

Ранее в Сети появилась информация о том, что рок-группа "ДДТ" прекращает концертную деятельность в России. Лидер коллектива Юрий Шевчук эту информацию опроверг.

Позже стало известно о переносе московского концерта группы на год. По словам музыканта, судьба выступлений в других городах будут зависеть от их руководств.

