Захарова раскритиковала уехавших из России звезд в годовщину трагедии в Одессе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила уехавших из России звезд за молчание в годовщину трагедии в Одессе. Она отметила, что "без денег их патриотизм не расшевелить".
"Кто из наших медийных личностей, светских львиц и общественников всех мастей хотя бы упомянул об Одессе? Или за это рекламные деньги не поднимешь?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она добавила, что ситуация освещалась в новостных программах федеральных каналов.
Ранее Захарова прокомментировала ситуацию вокруг "Би-2" после срыва группой концерта в Омске.
"Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у "цивилизованных" называется "культура отмены". Травить начали все всех", – написала Захарова.
Представитель МИД напомнила про слова Владимира Путина, который до этого также выразился об этом явлении. Он отмечал, что публичный остракизм, объявление бойкота, а также полное замалчивание и забвение реальных фактов, литературных произведений, имен и великих деятелей "не укладываются" в современные абсурдные шаблоны.
До этого Владимир Путин заявил, что на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле произошел серьезный прорыв, однако потом РФ столкнулась с провокацией в Буче. По словам российского лидера, армия РФ не имеет отношения к этим событиям.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
МИД пообещал жесткий ответ на провоцирование Киева к ударам по России
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