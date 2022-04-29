Захарова оценила ситуацию вокруг "Би-2" после срыва группой концерта в Омске

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг "Би-2" после срыва группой концерта в Омске.
"Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у "цивилизованных" называется "культура отмены". Травить начали все всех", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Представитель МИД напомнила про слова Владимира Путина, который до этого также выразился об этом явлении. Он отмечал, что публичный остракизм, объявление бойкота, а также полное замалчивание и забвение реальных фактов, литературных произведений, имен и великих деятелей "не укладываются" в современные абсурдные шаблоны.
По словам Захаровой, Путин говорил о западных государствах. Он также подчеркивал, что Россия остро чувствует боль других и готова помогать нуждающимся.
"Понимаю и тех, кто близко к сердцу принимает все, что напоминает предательство. Сама такая", – отметила представитель ведомства.
В связи с этим Захарова задалась вопросами, как быть и как выживать с "обостренным чувством справедливости" и неприятием "культуры отмены".
"Время требует от нас именно этого: всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие. Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И еще. Любить друг друга", – заключила официальный представитель МИД РФ.
Ранее рок-группа "Би-2" объявила об отмене концерта в Омске, который должен был состояться вечером 28 апреля. Музыканты не назвали конкретную причину отмены концерта, однако связали данный эпизод с информационной атакой, которой группа подвергается последние дни.
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