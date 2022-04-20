Захарова прокомментировала слова президента Молдавии о георгиевской ленточке

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Высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленточке недопустимы, как и решение запретить этот символ в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

До этого Санду сказала, что место таким символам, как георгиевская ленточка, в мусорном ведре истории.

Захарова назвала это "натуральным, настоящим" предательством, оскорблением памяти героев.

"Подобные решения... вызывают возмущение и едва ли соответствуют заявлениям молдавского руководства о приверженности нейтральному статусу республики", – отметила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, человек, который допускает такие заявления, сам отправится на свалки истории.

По данным RT, жители Молдавии негативно отнеслись к запрету геогргиевской ленточки. Один из граждан заявил, что местный режим пошел по надиктованному Западом сценарию. Он также выразил мнение, что это было сделано для разделения общества.

"Дело в том, что режим ПАС (партия "Действие и солидарность") полностью провалил кампанию по борьбе с пандемией, энергетический кризис... Провалил реформу образования, реформу юстиции. И для того, чтобы закрыть людям рот, чтобы заставить их думать о других вещах, они запретили георгиевскую ленточку. К сожалению, следующий шаг... запрет русского языка", – высказался местный житель.

Он добавил, что жители по-прежнему считают 9 мая священным праздником.

Другой же гражданин указал на гибель многих уроженцев республики в годы Великой Отечественной войны.

Ранее парламент Молдавии запретил использование в республике георгиевских ленточек и символов Z и V. В парламенте объяснили запрет использованием этих символом для пропаганды Россией спецоперации на Украине. При этом георгиевские ленточки разрешены, если они являются частью государственной награды.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

