Захарова прокомментировала слова президента Молдавии о георгиевской ленточке

20 апреля, 19:02
Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
Высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленточке недопустимы, как и решение запретить этот символ в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
До этого Санду сказала, что место таким символам, как георгиевская ленточка, в мусорном ведре истории.
Захарова назвала это "натуральным, настоящим" предательством, оскорблением памяти героев.
"Подобные решения... вызывают возмущение и едва ли соответствуют заявлениям молдавского руководства о приверженности нейтральному статусу республики", – отметила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, человек, который допускает такие заявления, сам отправится на свалки истории.
По данным RT, жители Молдавии негативно отнеслись к запрету геогргиевской ленточки. Один из граждан заявил, что местный режим пошел по надиктованному Западом сценарию. Он также выразил мнение, что это было сделано для разделения общества.
"Дело в том, что режим ПАС (партия "Действие и солидарность") полностью провалил кампанию по борьбе с пандемией, энергетический кризис... Провалил реформу образования, реформу юстиции. И для того, чтобы закрыть людям рот, чтобы заставить их думать о других вещах, они запретили георгиевскую ленточку. К сожалению, следующий шаг... запрет русского языка", – высказался местный житель.
Он добавил, что жители по-прежнему считают 9 мая священным праздником.
Другой же гражданин указал на гибель многих уроженцев республики в годы Великой Отечественной войны.
Ранее парламент Молдавии запретил использование в республике георгиевских ленточек и символов Z и V. В парламенте объяснили запрет использованием этих символом для пропаганды Россией спецоперации на Украине. При этом георгиевские ленточки разрешены, если они являются частью государственной награды.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Жители Молдавии выступили против запрета георгиевской ленточки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: