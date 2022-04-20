Литва запретила георгиевскую ленточку и использование символов Z и V

Парламент Литвы запретил в стране носить георгиевскую ленту и использовать в публичных пространствах надписи с буквами Z и V. За нарушение предусмотрен штраф от 300 до 700 евро, юридическим лицам – до 1,2 тысячи евро.

Ранее запрет на использование георгиевской ленты, а также атрибутики с латинскими буквами V и Z, принял парламент Молдавии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

