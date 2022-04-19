ПВО РФ сбили украинские беспилотники над тремя населенными пунктами – МО России

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Три беспилотника ВСУ уничтожены российскими ПВО над тремя населенными пунктами. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата", – отметил Конашенков.

Ранее авиация ВКС РФ нанесла удары по 60 военным объектам Украины. В результате были уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", три пункта управления, а также свыше 50 районов, в которых были сосредоточены войска и военная техника.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.