МО РФ объявило об открытии гуманитарного коридора от комбината "Азовсталь" в Мариуполе

Минобороны России сообщило об открытии гуманитарного коридора от комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Российские военные призвали власти Украины обеспечить эвакуацию мирных жителей, которые еще могут оставаться на территории завода.

У заблокированных там боевиков также есть возможность сложить оружие и сдаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.