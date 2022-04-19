Работу метро и МЦК в Москве продлят до 02:00 в пасхальную ночь

13:05
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Работу метро и МЦК продлят до 02:00 в пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля. Такое решение принял Сергей Собянин на президиуме правительства Москвы.
Кроме того, до 03:30 продлят работу наиболее востребованных 136 маршрутов автобусов, 7 маршрутов электробусов и 16 маршрутов трамваев. 16 ночных маршрутов будут работать как обычно.
Также 24 апреля, 1 и 3 мая будет организована работа 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов от станций метро и железной дороги до 17 наиболее посещаемых кладбищ, расположенных в столичном регионе.
23 и 24 апреля городские парковки будут работать в обычном режиме. 1, 2, 3, 9 и 10 мая парковка в городе будет бесплатной. Это не коснется парковок закрытого типа со шлагбаумом. 8 мая парковка также будет бесплатной, за исключением улиц, на которых действует повышенный тариф.
Отмечается, что власти города завершили подготовку всех 136 кладбищ столицы к массовому посещению, которое традиционно приходится на дни весенних религиозных праздников. В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля, Красная горка – на 1 мая, Радоница – на 3 мая.
Для посетителей кладбищ подготовили инвентарь и материалы, которые понадобятся для того, чтобы привести в порядок захоронения, – свыше 2,8 миллиона пакетов для сбора мусора, 18 тысяч кубометров песка и более 10 тысяч единиц хозинвентаря. Получить их можно в бесплатных пунктах проката.
В дни религиозных праздников городские кладбища будут открыты для посещения с 08:00 до 19:00. Автобусы ГБУ "Ритуал" будут курсировать по территориям 13 кладбищ, в числе которых Востряковское (Центральное, Северное), Долгопрудненское (Центральное), Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское (Западное, Центральное, Северное), Щербинское и Бутовское.
Ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбрать кулич, яйца и творог в преддверии Пасхи. При покупке яиц в Роспотребнадзоре порекомендовали обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Для окрашивания в ведомстве посоветовали использовать пищевые красители и луковую шелуху. Пасхальный кулич должен быть свежим, с сухой верхушкой. А хороший творог должен иметь белый цвет с кремовым оттенком и слегка кисловатый запах.
Собянин поручил продлить работу метро и МЦК в пасхальную ночь
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