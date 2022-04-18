Диетолог рассказала, как выбрать кулич на Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, на что необходимо обратить внимание при покупке кулича на Пасху.
В первую очередь эксперт посоветовала прочитать состав и узнать срок хранения продукта. По ее словам, чем он дольше, тем выше вероятность добавления в него стабилизаторов. В связи с этим Макиша рекомендовала выбирать кулич с меньшим сроком хранения.
"Кулич все-таки готовится из белой муки с добавлением сахара и масла. Однозначно это продукт из категории не очень полезных. Чем меньше будет в составе жира и углеводов, тем, соответственно, этот кулич будет лучше", – рассказала диетолог Агентству "Москва".
Макиша также призвала ограничиться одним небольшим кусочком кулича из-за его калорийности. При этом она напомнила, что его можно приготовить и дома, уменьшив содержание сахара.
"Это немного снизит калорийность и гликемическую нагрузку продукта. Использовать другую муку, кроме белой, не советую, потому что она просто не поднимется нормально", – добавила диетолог.
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