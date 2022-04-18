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Общество

12:00

Диетолог рассказала, как выбрать кулич на Пасху

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, на что необходимо обратить внимание при покупке кулича на Пасху.

В первую очередь эксперт посоветовала прочитать состав и узнать срок хранения продукта. По ее словам, чем он дольше, тем выше вероятность добавления в него стабилизаторов. В связи с этим Макиша рекомендовала выбирать кулич с меньшим сроком хранения.

"Кулич все-таки готовится из белой муки с добавлением сахара и масла. Однозначно это продукт из категории не очень полезных. Чем меньше будет в составе жира и углеводов, тем, соответственно, этот кулич будет лучше", – рассказала диетолог Агентству "Москва".

Макиша также призвала ограничиться одним небольшим кусочком кулича из-за его калорийности. При этом она напомнила, что его можно приготовить и дома, уменьшив содержание сахара.

"Это немного снизит калорийность и гликемическую нагрузку продукта. Использовать другую муку, кроме белой, не советую, потому что она просто не поднимется нормально", – добавила диетолог.

Ранее сообщалось, что московские кладбища подготовили к массовым посещениям в дни весенних религиозных праздников. Они будут открыты с 08:00 до 19:00. До наиболее крупных кладбищ организованы бесплатные дополнительные экспресс-маршруты общественного транспорта.

У православных верующих началась Страстная неделя перед Пасхой

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