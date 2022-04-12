Песков сообщил о планах Путина посетить пасхальное богослужение

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Владимир Путин планирует посетить пасхальное богослужение в текущем году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Обычно пасхальное богослужение президент посещает так или иначе. У нас с вами были определенные ограничения в прошлые годы, связанные с ковидом. В этом году надеемся, что этих ограничений не будет", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что московские кладбища подготовили к массовым посещениям в дни весенних религиозных праздников. Они будут открыты с 08:00 до 19:00. До наиболее крупных кладбищ организованы бесплатные дополнительные экспресс-маршруты общественного транспорта.

