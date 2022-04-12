Все столичные кладбища подготовлены к массовым посещениям на Пасху и Радоницу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Московские кладбища подготовили к массовым посещениям в дни весенних религиозных праздников, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Завершилась подготовка всех 136 кладбищ Москвы к дням массовых посещений, которые традиционно проходят в дни весенних религиозных праздников. В 2022 году такими днями будут 17 апреля (Вербное воскресенье), 24 апреля (Пасха), 1 мая (Красная горка) и 3 мая (Радоница)", – уточнили в пресс-службе департамента торговли и услуг.

В дни религиозных праздников изменится время работы кладбищ. Они будут открыты с 08:00 до 19:00.

До наиболее крупных кладбищ организованы бесплатные дополнительные экспресс-маршруты общественного транспорта. Они будут доступны 17 и 24 апреля, а также 1 и 3 мая. Будет доступен и проезд по самим мемориальным местам.

Для уборки захоронений посетителям закупили более 2,8 миллиона пакетов для сбора мусора и 18 тысяч кубометров песка. Воспользоваться можно будет и бесплатным хозяйственным инвентарем.

Ранее сообщалось, что для 50 поездов Московской железной дороги (МЖД) в Вербное воскресенье и на Пасху ввели дополнительные остановки. В Центральной пригородной пассажирской компании объяснили, что данное решение связано с ростом пассажиропотока на станциях вблизи храмов и мемориальных мест.

