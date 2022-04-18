Пасхальные угощения: как испечь небанальный кулич

В 2022 году православные верующие отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение, 24 апреля. Главному христианскому празднику предшествует Великий пост, который считается самым строгим. С этого дня снова можно есть кисломолочные и другие продукты животного происхождения, а также сдобу. Неотъемлемой составляющей пасхального стола являются крашеные яйца, творожная "пасха" и куличи. Рассказываем про самые необычные и вкусные рецепты праздничных блюд на Светлое Христово Воскресение.



Шоколадный кулич

Обычно в пасхальные куличи не добавляют какао. Однако этот рецепт является свежим прочтением классики и порадует всех любителей шоколада. Угощение получается нежным и с насыщенным шоколадным вкусом. Чтобы приготовить две порции такого кулича, нужны следующие ингредиенты.

Для теста: мука – 500 граммов, дрожжи – 7 граммов, молоко – 200 миллилитров, яйца – 1 штука, яичный желток – 1 штука, сливочное масло – 40 граммов, растительное масло – 25 миллилитров, какао-порошок – 60 граммов, горький шоколад – 90 граммов, сахар – 110 граммов, апельсиновая цедра – 1 чайная ложка, соль – щепотка. Для глазури: сливочное масло – 25 граммов, горький шоколад – 50 граммов, кондитерская посыпка.

Для приготовления опары, дрожжи, столовую ложку сахара и две столовые ложки муки следует высыпать в теплое молоко. Обратите внимание, что оно должно быть именно теплым, а не горячим, иначе дрожжи погибнут. Все ингредиенты нужно перемешать и отставить в теплое место на 30 минут. Далее возьмите другую миску, добавьте туда яйцо, яичный желток, соль и сахар. Массу нужно взбивать до тех пор, пока она не побелеет. Сюда же добавляем растительное и сливочное масло.

Затем в отдельной емкости нужно смешать какао с мукой, после чего просеять. К этому времени уже должна подойти опара, в которую добавляем яичную смесь. Следом постепенно вводится мука с какао. Их может потребоваться как в меньшем, так и большем количестве. Главное правило – прекращаем всыпать сухие ингредиенты, когда тесто перестает прилипать к рукам. Выкладываем его на стол и 5–10 минут месим.

После этого смазываем чистую миску растительным маслом и помещаем туда тесто. Отставляем его на 40–60 минут в теплое место, прикрыв полотенцем. Пока оно поднимается, нарезаем шоколад и натрем апельсиновую цедру. Когда подойдет время, их нужно будет вмешать в тесто. Затем отставляем его настаиваться еще на 40 минут. Далее выкладываем тесто в две формы. Не стоит торопиться и сразу ставить их в духовку. Лучше засечь еще 25–30 минут, дав тесту подняться. Затем уже можно помещать формы в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 25–30 минут.

Для приготовления глазури нужно растопить шоколад в микроволновке или на водяной бане. Сюда же добавляем сливочное масло и перемешиваем. Остывшие куличи обмазываем получившейся глазурью. Добавить праздничности угощению поможет кондитерская посыпка. Очень мягкие и в меру сладкие куличи готовы!



Карамельная творожная "пасха"

Этот рецепт предлагает неожиданное переосмысление традиционного творожного угощения на Пасху. На приготовление блюда не требуется много времени. При этом его нежно-карамельные нотки не оставят никого равнодушным. Чтобы лакомство получилось по-настоящему вкусным, важно выбирать самые свежие продукты. Для этого рецепта понадобятся:

Творог (домашний, жирный) – 300 граммов, вареная сгущенка – 200 граммов, сметана – 100 граммов, сливочное масло – 100 граммов, курага – 40 граммов, а также грецкие орехи – 35 граммов.

В миске необходимо соединить вареную сгущенку, творог, сметану и размягченное сливочное масло. Затем перемешать все до однородной массы. Для этого можно, например, использовать блендер, чтобы получилась бархатистая консистенция. Курагу следует предварительно замочить в кипятке, оставив на 10 минут. Когда она размягчится, мелко нарезать. Орехи также нужно измельчить, но не в крошку, а так, чтобы они ощущались в блюде. Затем все еще раз хорошенько перемешать.

Получившуюся массу перемещаем в форму для "пасхи". Не забудьте предварительно в один слой выложить в нее смоченную водой марлю. Иначе извлечь лакомство будет очень трудно. Массу нужно аккуратно разровнять ложкой и укрыть концами марли. Сверху поставьте гнет, а саму форму – в глубокую тарелку, где будет скапливаться лишняя жидкость. Угощение нужно положить в холодильник на 8–12 часов, при необходимости сливая стекшую воду. После этого лакомство можно подавать на стол.



Кружевной кулич "Краффин"

Пасхальный кулич "Краффин" славится не только своим насыщенным вкусом, но и оригинальным "кружевным" видом. Для приготовления этого пасхального лакомства вам понадобится:

Для опары: сухие дрожжи – 6 граммов, мука – чайная ложка, сахар – чайная ложка, молоко – 80 миллилитров. Для теста: мука – 350–370 граммов, сливочное масло – 40 граммов, сок апельсина – 30 миллилитров, апельсиновая цедра – столовая ложка, яйцо – 1 штука, желтки – 2 штуки, сахар – 80 граммов, соль – 1/2 чайной ложки. Для начинки: сливочное масло – 100–125 граммов, мускатный орех – щепотка, вяленая клюква – 200 граммов.

Чтобы приготовить опару, в теплое молоко добавляем дрожжи, чайную ложку сахара и муки. Получившуюся смесь тщательно перемешиваем. Затем отставляем ее на 30 минут в теплое место. В другой миске соединяем яйцо, два желтка, сахар и соль, которые следует взбить миксером до пышной светлой пены. Муку просеиваем и вводим в опару. Сюда же добавляем растопленное сливочное масло, сок и цедру апельсина, а также яично-сахарную смесь. Смешиваем все ингредиенты.

Получившееся тесто перекладываем на стол. Вымешиваем его руками 10–12 минут до эластичности, после чего скатываем в шар и помещаем в смазанную растительным маслом миску. Накрываем ее пищевой пленкой и отставляем на 1,5–2 часа в теплое место. Поднявшееся тесто делим на 2–3 части, скатываем из них шарики и накрываем пленкой. Даем им 5–10 минут отдохнуть.

Далее раскатываем шарики на присыпанном мукой столе в тонкие прямоугольные пласты. Обильно смазываем их размягченным сливочным маслом. Каждый посыпаем сверху вяленой клюквой и мускатным орехом. При желании клюкву можно заменить на чернику, изюм или курагу. Пласты теста сворачиваем в плотные рулеты. Разрезаем их ножом вдоль, но не до самого конца. От начала рулета целыми нужно оставить около двух сантиметров.

Собирать кулич следует таким образом, чтобы с внешней стороны были видны все слои. Спиралью закручиваем одну половину рулета к его неразрезанному началу. То же самое проделываем с другой половиной, укладывая ее поверх первой. Формируем у кулича красивую верхушку. Перемещаем его в форму для выпекания. Оставляем подниматься примерно на час, накрыв пищевой пленкой.

По прошествии этого времени отправляем куличи в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Выпекать угощение при такой температуре следует в течение 10 минут. Затем ее нужно убавить до 180 градусов. Сами куличи укрываем фольгой и допекаем еще примерно 20–30 минут до готовности. Даем им остыть, после чего для украшения их можно посыпать сахарной пудрой.

Стоит учитывать, что на приготовление пасхальных куличей придется потратить достаточно много времени и сил. Любая выпечка – непростая задача, особенно для начинающих кулинаров. Даже маленькая ошибка с дрожжевым тестом может закончиться тем, что пасхальное лакомство придется переделывать с нуля. Чтобы не рисковать, но при этом отпраздновать окончание Великого поста свежим и ароматным куличем, можно заказать его "ВЛАВКЕ". Здесь представлен широкий выбор пасхальных угощений высокого качества. При этом освободившееся время можно будет уделить семье, встречая Светлое Христово Воскресение.