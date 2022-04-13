Захарова заявила, что РФ ответит на захват дипсобственности в Варшаве

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Москва ответит на захват российской дипсобственности в Варшаве, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.
"Действия польской стороны являются грубейшим нарушением международного права, включая как двусторонние межправсоглашения, так и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года", – цитирует Захарову РИА Новости.
Представитель российского МИД обратила внимание на то, что здание дипсобственности РФ в Польше было построено советской стороной на законных основаниях и за свой счет.
"У вас что, больше зданий нет? Или вы такие бедные, вам неоткуда больше ничем разжиться? К воровству уже перешли? Это все, на что способна польская администрация?" – отметила Захарова, обращаясь к польской стороне.
По ее словам, позорно, в частности, в данном случае выглядит позиция польского МИД, который вместо того, чтобы обеспечить защиту иностранного дипломатического представительства от посягательств на его имущество, сообщило, что с удовольствием принимает проведение процедуры изъятия и передачи здания госказне Польши.
Захарова подчеркнула, что любое недружественное действие со стороны Варшавы повлечет за собой адекватный и действенный ответ с российской стороны.
Ранее мэрия Варшавы незаконно заняла здание, находящееся в дипломатической собственности России. Сообщалось, что представители польских властей срезали замки на воротах и калитке объекта, проигнорировав требование заведующего консульским отделом посольства РФ. Кроме того, как подчеркивал посол РФ в Польше Сергей Андреев, подобный захват противоречит международному праву, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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