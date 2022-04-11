Посол прокомментировал захват дипсобственности РФ в Варшаве

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Мэрия Варшавы незаконно заняла здание, находящееся в дипломатической собственности России. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Сегодня утром к объекту нашей дипломатической недвижимости в Варшаве по адресу Собеского, 100, прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект", – цитирует его РИА Новости.

После этого, по словам дипломата, представители польских властей срезали замки на воротах и калитке объекта, проигнорировав требование заведующего консульским отделом посольства РФ. Андреев подчеркнул, что подобный захват противоречит международному праву, в частности Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Посол добавил, что министерству иностранных дел Польши был передан настоятельный призыв вмешаться в данную ситуацию и восстановить права РФ на данный объект недвижимости.

Ранее МИД Польши сообщил, что Россия приняла решение о выдворении 45 польских дипломатов и консульских сотрудников. До этого по требованию польской стороны страну покинули 45 российских дипломатов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

