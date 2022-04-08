Россия выдворяет 45 польских дипломатов

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МИД Польши сообщил, что Россия приняла решение о выдворении 45 польских дипломатов и консульских сотрудников, сообщает РИА Новости.

Они должны покинуть Россию до 13 апреля. В российском МИД подтвердили эту информацию.

До этого по требованию Польши страну покинули 45 российских дипломатов.

Ранее РФ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Данное решение было принято в ответ на подобное действие болгарских властей.

2 марта МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. По данным ведомства, они осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.