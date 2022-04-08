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РФ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщается на сайте МИД России.

"8 апреля временный поверенный в делах Республики Болгарии в Российской Федерации Н. Трифонов был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве", – говорится в заявлении ведомства.

Данное решение было принято в ответ на подобное действие болгарских властей.

2 марта МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. По данным ведомства, они осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность.

До этого МИД РФ вызвал посла Ирландии в Москве Брайана Макэлдаффа, также объявив ему об ответных мерах на высылку представителей дипведомств из России.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

