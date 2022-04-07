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МИД РФ вызвал посла Ирландии в Москве Брайана Макэлдаффа, объявив ему об ответных мерах на высылку представителей дипведомств из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"7 апреля в МИД России был вызван посол Ирландии в Москве Б. Макэлдафф, которому был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми в марте 2022 года недружественными и безосновательными шагами ирландских властей, потребовавших отъезда из страны четырех сотрудников посольства России в Дублине", – отмечается в заявлении.
Министерство также заявило, что послу было объявлено о соответствующих ответных мерах в отношении некоторых дипломатов, работающих в посольстве Ирландии в Москве.
"Также призвали ирландские власти в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, безотлагательно устранить препятствия, чинимые работе посольства России в Дублине, и обеспечить нормальные условия для функционирования нашей дипмиссии", – говорится в сообщении МИД.
Уточняется, что российская столица предупредила посла, что в случае продолжения ирландским кабмином деструктивной линии на российском направлении у Дублина не должно быть ни малейших сомнений относительно решимости Москвы пропорционально реагировать на любые враждебные шаги.
29 марта МИД Ирландии уведомил посла РФ Юрия Филатова о высылке четырех российских дипломатов. Уточнялось, что это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов.
О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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