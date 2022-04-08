В Финляндии объявили о высылке двух сотрудников посольства России

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Финляндия вышлет двух сотрудников посольства России, сообщила канцелярия президента республики.

"В дополнение к этому одному из работников посольства не будет продлена виза. МИД проинформирует об этом российского посла", – приводит сообщение канцелярии президента Финляндии РИА Новости.

О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Так, 7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. Они должны покинуть территорию страны в течение недели. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата.

Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

