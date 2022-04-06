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Высылка дипломатов РФ из Франции закрывает окно для развития дипломатических отношений. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
"Высылка дипломатов – это решение, которое закрывает окно для дипломатии, а ее усилия особенно необходимы в подобных ситуациях", – отметил Песков.
Отвечая на вопрос о том, может ли произойти полный разрыв дипотношений между российской и французской столицами, представитель Кремля заявил, что это возможно в случае продолжения такой практики.
Накануне французские власти приняли решение о высылке ряда российских дипломатов из страны. В МИД заявили, что пошли на такой шаг из-за деятельности дипломатов, "противоречащей интересам безопасности Франции".
О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.
Высылка из Франции дипломатов РФ закрывает окно для дипотношений – Песков
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