Выславшие российских дипломатов страны рубят сук, на котором сидят – Грушко

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Страны Европы, организовавшие гонения на сотрудников российских дипмиссий, своими действиями рубят сук, на котором сидят, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия по-прежнему выступает за сохранение дипломатических каналов, особенно в текущей напряженной международной ситуации.

Также замглавы МИД РФ напомнил, что некоторые страны отозвали своих послов на консультации. По словам Грушко, эти действия также не способствуют поддержанию политического диалога.

"Эти решения <...> ухудшают состояние двусторонних отношений с Россией. Это их выбор, это реальность, в которой мы сегодня находимся", – заключил он.

Ранее Грушко заявил, что последствия высылки российских дипломатов из европейских стран будут ощущаться еще долго. Он назвал массовую высылку российских дипломатов из стран Европы заранее спланированной кампанией. По словам Грушко, подобные действия наносят удар по двусторонним отношениям, однако страны ЕС идут на это сознательно.

О высылке сотрудников российских дипмиссий также объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

