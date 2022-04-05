В МИД назвали высылку ФРГ дипломатов РФ курсом на разрушение двусторонних отношений

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Объявление российских дипломатов персонами нон грата властями ФРГ может быть расценено как подтверждение недружественного курса Берлина на целенаправленное разрушение двусторонних отношений с РФ. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале.
"Не можем не расценивать это беспрецедентное решение как подтверждение откровенно недружественного курса Берлина на целенаправленное разрушение всего комплекса двусторонних отношений с нашей страной", – отметила Захарова.
По словам представителя ведомства, ответственность за данное решение, в частности за очередной удар по дипломатическим отношениям РФ и ФРГ, лежит полностью на германских властях.
Захарова подчеркнула, что власти ФРГ намеренно и показательно приносят в жертву достижения прошлых десятилетий российско-германского взаимодействия в угоду неправильно понимаемой ЕС и США "солидарности".
"Реакция российской стороны будет ощутимой для Германии", – заключила представитель МИД РФ.
О том, что власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата, ранее сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
До этого Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов. Подобные решения приняли Испания, Дания, Германия, Бельгия, Франция и некоторые другие страны.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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