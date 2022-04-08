Посольство России направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за акта вандализма в Трептов-парке

Фото: depositphotos/tupungato
Посольство России в ФРГ направило ноту протеста в МИД Германии из-за акта вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке, сообщается на сайте дипмиссии.
Как поясняется в заявлении, на объекты архитектурного ансамбля неизвестные нанесли оскорбительные надписи русофобского содержания.
В посольстве потребовали устранить последствия атаки вандалов, а также привлечь виновных к ответственности и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил провести расследование осквернения мемориала советским воинам в Берлине. В средствах массовой информации появились данные, что неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был создан в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году.
Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что объявление российских дипломатов персонами нон грата властями ФРГ может быть расценено как подтверждение недружественного курса Берлина на целенаправленное разрушение двусторонних отношений с РФ.
До этого Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов. Подобные решения приняли Испания, Дания, Германия, Бельгия, Франция и некоторые другие страны.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал, почему Европа высылает российских дипломатов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: