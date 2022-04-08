Посольство России направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за акта вандализма в Трептов-парке

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Посольство России в ФРГ направило ноту протеста в МИД Германии из-за акта вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке, сообщается на сайте дипмиссии.

Как поясняется в заявлении, на объекты архитектурного ансамбля неизвестные нанесли оскорбительные надписи русофобского содержания.

В посольстве потребовали устранить последствия атаки вандалов, а также привлечь виновных к ответственности и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил провести расследование осквернения мемориала советским воинам в Берлине. В средствах массовой информации появились данные, что неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был создан в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году.

Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что объявление российских дипломатов персонами нон грата властями ФРГ может быть расценено как подтверждение недружественного курса Берлина на целенаправленное разрушение двусторонних отношений с РФ.

До этого Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов. Подобные решения приняли Испания, Дания, Германия, Бельгия, Франция и некоторые другие страны.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.