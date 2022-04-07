Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Берлине

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Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил провести расследование осквернения мемориала советским воинам в Берлине, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

В ведомстве уточнили, что до этого в средствах массовой информации появились данные, что неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами.

Монумент в Трептов-парке был создан в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства осквернения мемориала в рамках расследования уголовного дела, а также принять все необходимые меры для установления личностей виновников происшествия", – отмечается в сообщении.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Польше. По информации правоохранительных органов, неустановленные лица обматывали монумент черной пленкой.