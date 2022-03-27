Второе уголовное дело завели на мужчину, облившего краской памятник в подмосковном Пущине

19:55
Фото: Администрация городского округа Пущино
Уголовное дело по факту осквернения памятника ветеранам в подмосковном Пущине возбудили в отношении предпринимателя, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.
Уточняется, что 25 марта на территории парка Победы в Пущине мужчина залил краской памятник, установленный Всероссийской общественной организацией Ветеранов "Боевое Братство".
По этому факту было возбуждено дело по части 1 статьи 243.4 Уголовного кодекса России (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества).
Отмечается, что до этого правоохранители возбудили дело о вандализме. Оно было изъято прокурором и передано в Следственный комитет.
По подозрению в преступлении был задержан местный житель 1976 года рождения, являющийся индивидуальным предпринимателем.
Врадий сообщила, что в ходе допроса мужчина признал свою причастность к совершению преступления. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Ранее уголовное дело было возбуждено против военнослужащих, осквернивших памятник воинам на Кубани. В соцсетях распространилась информация о том, что молодой человек в военной форме дал пощечину скульптуре двух воинов. После этого он продемонстрировал на памятнике борцовские захваты, а затем стал пинать скульптуру ногами. По некоторым данным, инцидент произошел в одной из воинских частей под Горячим Ключом.
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