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Москва 24

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Происшествия

00:46

СК возбудил уголовное дело против солдат, осквернивших памятник на Кубани

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело возбуждено против военнослужащих, осквернивших памятник воинам на Кубани. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором молодой человек в военной форме дал пощечину скульптуре двух воинов. После этого он продемонстрировал на памятнике борцовские захваты, а затем пинал скульптуру ногами. По некоторым данным, инцидент произошел в одной из воинских частей под Горячим Ключом.

По факту случившегося в отношении двух военнослужащих было открыто уголовное дело.

"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК России ("Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети "Интернет", совершенное группой лиц по предварительному сговору)", – утверждается в заявлении.

Уточняется, что подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года в Сети появилось видео, на котором неизвестный молодой человек справляет нужду на стенд с портретом ветерана ВОВ. По данному факту столичная полиция организовала проверку.

Позднее было возбуждено уголовное дело. 19-летнего блогера, который стал героем видеоролика, задержали 26 ноября. На следующий день его арестовали до 25 января 2022 года.

Суд вынес приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана в Измайлове

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