СК возбудил уголовное дело против солдат, осквернивших памятник на Кубани

00:46
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбуждено против военнослужащих, осквернивших памятник воинам на Кубани. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором молодой человек в военной форме дал пощечину скульптуре двух воинов. После этого он продемонстрировал на памятнике борцовские захваты, а затем пинал скульптуру ногами. По некоторым данным, инцидент произошел в одной из воинских частей под Горячим Ключом.
По факту случившегося в отношении двух военнослужащих было открыто уголовное дело.
"Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК России ("Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети "Интернет", совершенное группой лиц по предварительному сговору)", – утверждается в заявлении.
Уточняется, что подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
В ноябре прошлого года в Сети появилось видео, на котором неизвестный молодой человек справляет нужду на стенд с портретом ветерана ВОВ. По данному факту столичная полиция организовала проверку.
Позднее было возбуждено уголовное дело. 19-летнего блогера, который стал героем видеоролика, задержали 26 ноября. На следующий день его арестовали до 25 января 2022 года.
Суд вынес приговор блогеру, осквернившему портрет ветерана в Измайлове
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: