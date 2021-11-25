В Москве возбудили дело из-за видео со справлением нужды на фото ветерана ВОВ

10:58
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
В Москве возбудили уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы после публикации видео со справлением нужды на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично"). Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела", – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранителям уже удалось установить личность молодого человека, запечатленного на провокационной видеозаписи.
"Это 19-летний молодой человек. Устанавливается его местонахождение", – добавили в ведомстве.
25 ноября СМИ сообщили о публикации блогером в Instagram видео, на котором молодой человек справляет нужду на стенд, посвященный защитникам Отечества в столичном районе Измайлово. Данная видеозапись привлекла внимание полиции и прокуратуры.
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