Психолог рассказала, почему блогеры делают откровенные фото и видео на фоне храмов

В Сети появилось видео, на котором блогер Лола Банни оголяет грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Сама девушка заявляет, что откровенный ролик был опубликован другим человеком, а сами съемки проходили несколько лет назад. Инцидентом уже заинтересовалась полиция. Ранее за непристойную фотосессию у Красной площади другого блогера уже привлекли к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Выясняем, почему храм в центре Москвы привлекает внимание нерадивых блогеров.

Голая правда

20 октября в Сети распространился ролик, на котором запечатлена девушка, позирующая с обнаженной грудью на фоне храма Василия Блаженного. Позднее выяснилось, что на видео оголилась блогер и модель под псевдонимом Лола Банни. Сама блогерша на своей страничке в социальной сети Instagram заявила, что после публикации ей начали поступать угрозы расправы из-за нарушения норм морали. Однако девушка попросила у подписчиков прощения за свой поступок.





Лола Банни блогер Я извиняюсь, что оскорбила чувства верующих. Это видео было сделано 2 или 3 года назад и не было выложено мной. Я очень сожалею об этом.

Тем не менее столичная полиция уже организовала проверку по факту публикации.

"ГУ МВД России по Москве изучает видео, размещенное в Сети интернет, где женщина на фоне православного храма в центре Москвы показала обнаженные части тела. В связи с публикацией видеоролика сотрудники полиции проводят проверку", – заявили в ведомстве.

Православный храм на Красной площади не впервые становится центром притяжения для блогеров и любителей вызывающих поступков. В конце сентября Руслан Бобиев с подругой Анастасией Чистовой устроили провокационную фотосессию также на фоне храма Василия Блаженного. На одном из фото блондинка в куртке с надписью "Полиция" присела перед парнем, имитируя половой акт.

Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку суд признал виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции", а молодому человеку вменили нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ иностранцами. Обоим назначили по 10 суток ареста, Бобиева также оштрафовали на 5 тысяч рублей с выдворением из России. Позже их обвинили в оскорблении чувств верующих.



Почему у храма продолжают хайповать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с журналистами отметил, что подобные поступки блогеров должны осуждаться на государственном уровне наравне с оскорблениями ветеранов и публикацией фотографий фашистов.

"Пока не будет четких дефиниций государственных в отношении подобного рода выходок, они будут проявляться", – заявил он в интервью РЕН ТВ.

Милонов считает, что нужно строго обозначить, что хайповать на религиозных объектах нельзя.





Виталий Милонов депутат Госдумы Подобного рода выходки – это игра не по правилам, это оскорбление людей, для которых эти вещи священны, это недопустимо, это разжигает рознь определенную, это неправильные вещи в обществе возбуждает.

Социальный психолог Анна Девятка в разговоре с Москвой 24 объяснила, что блогеры часто подражают друг другу, поэтому храм в центре Москвы могут использовать в качестве объекта для хайпа.

"Одной из первых, кто оголялся на Красной площади, была блогер Александра Митрошина. Несколько лет назад она станцевала зимой в купальнике. Сейчас блогеры-миллионники пытаются научить на своих курсах, как завоевать аудиторию. Я думаю, что разбираются случаи, которые произвели какой-то хайп", – пояснила специалист.





Анна Девятка социальный психолог Это такой подростковый протест, который может быть и в более старшем возрасте, конфронтация с мнением общества, нарушение культурных правил. Любой пиар, в том числе черный, очень ценен для них. Есть понимание, что через два года предмет разговора забывается, а имя останется на слуху.

Психолог добавила, что религиозные места сильно притягивают блогеров, потому что провокационные ролики и фото в таких локациях вызывают большой общественный резонанс.

"Когда блогеры устраивают такой перформанс, то есть появляются голыми на фоне храма, тогда у любого человека возникают внутренний резонанс и какое-то мнение на этот счет. Ни один человек не останется равнодушным: кто-то подумает, что они просто глупые, кто-то оценит хайп и возьмет в пример, кто-то подумает, что они ненормальные. В любом случае у широкой аудитории возникает резонанс, а это значит, результат достигнут", – пояснила собеседница Москвы 24.

Эксперт отмечает, что многие люди, которые совершают такие поступки, считают, что это можно делать безнаказанно. При этом, по ее словам, часто за блогерами стоит большая команда специалистов, в том числе юристов, которые продумывают контент-план и просчитывают возможные риски.

