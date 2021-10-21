Полиция начала проверку видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного

Фото: instagram.com/yambogdini

Столичная полиция организовала проверку по факту публикации в Сети видеозаписи с девушкой, оголяющей грудь на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

Ролик, на котором запечатлена девушка, позирующая с обнаженной грудью на фоне храма в центре Москвы, появился в Сети 20 октября.

"ГУ МВД России по Москве изучает видео, размещенное в Сети интернет, где женщина на фоне православного храма в центре Москвы показала обнаженные части тела. В связи с публикацией видеоролика сотрудники полиции проводят проверку", – заявили в полиции.

Ранее блогера Руслана Бобиева задержали после непристойной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного. На одном из опубликованных снимков он сымитировал половой акт с девушкой в полицейской форме.

Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства, а позднее против них возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.