В Ростове-на-Дону из храма украли ковчег с мощами Александра Свирского

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Из Вознесенской церкви в Ростове-на-Дону украли ковчег с мощами Александра Свирского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Сотрудники полиции установили личность предполагаемого похитителя и задержали его. Им оказался 18-летний ростовчанин. Ковчег изъят и в скором времени будет возвращен в храм", – отметила представитель МВД.

На молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража".

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