Уроженца Петербурга арестовали за убийство прохожего молотком на западе Москвы

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Обвиняемый в убийстве прохожего на западе столицы арестован. Решение вынес Никулинский районный суд.

"В отношении Воробьева Никиты Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 16 мая 2021 года", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы суда.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на западе столицы.

Преступление произошло ночью 16 марта возле жилого дома на улице Довженко. По версии следствия, подозреваемый напал на прохожего, избил его ногами, а затем несколько раз ударил молотком по голове. В результате мужчина скончался на месте.