Уроженец Санкт-Петербурга до смерти избил прохожего в Москве

Фото: скриншот видео "Петровка 38"

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет об уроженце Санкт-Петербурга 1997 года рождения. В ближайшее время подозреваемого доставят в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий. Для проверки его психического здоровья назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Преступление совершили ночью 16 марта возле жилого дома на улице Довженко. По версии следствия, подозреваемый напал на прохожего, избил его ногами, а затем несколько раз ударил молотком по голове.

В результате мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в столице следователи возбудили уголовное дело по факту убийства молодого человека топором и покушения на убийство девушки.