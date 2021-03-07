Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела об убийстве 4 человек в Подмосковье

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела об убийстве четырех человек в подмосковном Ликино-Дулево. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль", – сообщила пресс-служба.

Ранее в Подмосковье завели уголовное дело после убийства женщины и троих детей. Тела 45-летней женщины и троих детей со множественными ножевыми ранениями были найдены в квартире в Подмосковье. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагедии. Подозреваемый задержан.