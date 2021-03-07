Семья из 4 человек пострадала при пожаре в Подмосковье

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В Подмосковье в результате пожара пострадала семья из четырех человек, включая двоих детей, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, огонь разгорелся в одной из квартир подмосковного Пушкина. Сейчас пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.

Ранее в жилом доме в Зеленограде произошел пожар, при котором был спасен и передан медикам один человек. Уточняется, что огонь полностью потушен.

Накануне пожар произошел в административном здании на северо-западе Москвы. В МЧС отметили, что в ходе тушения был спасен один человек. О пострадавших не сообщается.