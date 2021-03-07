Порядка 300 человек эвакуировали из общежития на юго-западе Москвы из-за задымления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Задымление произошло в общежитии на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

Как передает ТАСС, инцидент случился в здании по адресу Севастопольский проспект, дом 85.

"Произошло короткое замыкание, горения после этого не последовало", – заявил источник.

До прибытия на место пожарных служб из здания было эвакуировано порядка 300 человек. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.

Ранее возгорание произошло рядом с торговым центром "Европолис" на проспекте Мира. Сообщалось, что пожарные оперативно приступили к извлечению и охлаждению баллонов с пропаном и кислородом в загоревшихся строениях.

Позднее пожар удалось ликвидировать.

Накануне крупное возгорание случилось в Пензе. На площади 3,5 тысячи квадратных метров загорелся ангар из сендвич-панелей.