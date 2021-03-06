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Происшествия

04:13

Ангар с полимерами загорелся на площади 3,5 тыс "квадратов" в Пензе

происшествия пожар регионы

Фото: ГУ МЧС РФ по Пензенской области

Огонь охватил ангар из сендвич-панелей в Пензе. Об этом информирует сайт регионального главка МЧС.

Возгорание произошло в здании 24б на улице 40 лет Октября. Сигнал о пожаре поступил в 01:27 по московскому времени.

"В ангаре находилась полимерная продукция", – заявили в МЧС.

Там отметили, что площадь возгорания составляет 3 500 квадратных метров. В данный момент пожар локализован.

О пострадавших в результате случившегося не сообщается. В тушении огня принимают участие 48 человек личного состава и 12 единиц техники.

Ранее пожар вспыхнул в жилом доме в центре столицы. В ходе тушения из подъезда удалось спасти шесть человек, в том числе троих детей. Всего из двух подъездов были эвакуированы порядка 40 человек.

В Шмитовском проезде произошел пожар в жилом доме

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