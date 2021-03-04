Шесть человек спасли при тушении пожара в жилом доме в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Как передает Агентство "Москва", сигнал о возгорании поступил в среду, 3 марта, в 23:15. Пожар происходил по адресу Шмитовский проезд, дом 15/5.

"Происходило возгорание в подвале 5-этажного жилого дома", – рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что в ходе тушения пожара из подъезда удалось спасти шесть человек, в том числе троих детей. Всего из двух подъездов было эвакуировано порядка 40 человек. В результате случившегося никто не пострадал.

"Площадь пожара составила 8 квадратных метров", – заявили в МЧС.

Там добавили, что в 23:52 пожар удалось локализовать, а в 23:58 – полностью ликвидировать.

Ранее металлический ангар загорелся в деревне Картино в Подмосковье. Сообщалось, что огонь распространился на площади 1 500 квадратных метров.