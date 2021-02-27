Пожар в двухъярусной квартире в центре Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пожар, который произошел в центре Москвы в двухъярусной квартире, ликвидировали, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Возгорание в двухъярусной квартире на Пятницкой улице ликвидировано на площади 12 квадратных метров", – сказал собеседник.

Он добавил, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в здании старой постройки на Пятницкой улице, 6/1. Там располагаются бары и магазины.

В связи с возгоранием сотрудниками ГИБДД было перекрыто движение в районе происшествия. Движение перенаправлено на Большой Овчинниковский переулок.

