В подмосковной Жуковке загорелся ресторан

В ресторане "Причал" в подмосковной деревне Жуковка начался пожар. Об этом сообщили в экстренных службах.
"Информация о пожаре в ресторане "Причал" на Ильинском шоссе поступила в 8:31", – говорится в сообщении.
Было установлено, что деревянное здание горит на площади 600 квадратных метров. Пламя также перекинулось на рядом стоящее строение.
Ранее в Солнечногорском районе Подмосковья произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого стали жертвами три человека.
В Оренбургской области, где произошла авария на газопроводе, начали ремонт