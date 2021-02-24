В подмосковной Жуковке загорелся ресторан

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В ресторане "Причал" в подмосковной деревне Жуковка начался пожар. Об этом сообщили в экстренных службах.

"Информация о пожаре в ресторане "Причал" на Ильинском шоссе поступила в 8:31", – говорится в сообщении.

Было установлено, что деревянное здание горит на площади 600 квадратных метров. Пламя также перекинулось на рядом стоящее строение.

Ранее в Солнечногорском районе Подмосковья произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого стали жертвами три человека.