Пожар на складе в Царицыне локализовали на площади 1,5 тыс кв м

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар на территории склада в Царицыне удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На месте пожара осуществляется контроль нахождения вредных веществ в воздухе – превышений предельно допустимого количества вредных веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.

Склад на юге Москвы загорелся в субботу утром. Для тушения огня привлекли более 80 человек личного состава. Задействовано было около 20 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало.