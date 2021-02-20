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Москва 24

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Происшествия

08:31

Склад загорелся на юге столицы

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар начался в здании двухэтажного склада на юге столицы, площадь возгорания устанавливается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

Как уточняется, склад расположен по адресу улица Промышленная, дом 11А, строение 1.

"По предварительной информации, происходит возгорание на 2-м этаже двухэтажного складского здания. Площадь пожара выясняется", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

"Внутри склада на Промышленной улице раздаются хлопки", – рассказал собеседник агентства, добавив, что в здании хранятся ламинат и масло.

По данным источника агентства в экстренных службах, общая площадь складского помещения составляет 2 тысячи квадратных метров.

Ранее пожар произошел в общежитии на улице Вилиса Лациса в Москве. В результате происшествия пострадали два человека. Возгорание на данный момент ликвидировано. В экстренных службах уточнили, что из здания эвакуировали 80 человек.

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