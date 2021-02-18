При пожаре в строящемся доме на юге Москвы спасли одного человека

Очевидцы сообщили о пожаре на юге столицы

В строящемся здании на юге столицы произошел пожар, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.

"Возгорание строительного мусора на площади около 100 квадратных метров произошло в строящемся доме на 2-м Котляковском переулке. Одного человека спасли с третьего этажа", – говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее пожар произошел в общежитии на улице Вилиса Лациса в Москве. В результате происшествия пострадали два человека. Возгорание на данный момент ликвидировано. В экстренных службах уточнили, что из здания эвакуировали 80 человек.