Один человек пострадал при пожаре в магазине на юго-западе Москвы

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Пожар произошел в магазине на первом этаже многоэтажки на юго-западе Москвы. Об этом сообщает сайт городского главка МЧС.

Возгорание в доме 51, корпусе 2, на Севастопольском проспекте случилось утром в четверг, 18 февраля. Прибывшие на место происшествия пожарные наблюдали сильное задымление.

"В 06:27 пожар ликвидирован", – заявили в МЧС.

Там отметили, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, из здания удалось спасти 15 человек, в том числе одного ребенка. Всего спасатели эвакуировали 30 человек.

"Один человек пострадал", – подчеркнул источник.

Ранее двое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Пермском крае. В момент возгорания они находились в доме без присмотра взрослых.