В "Биокластере" на ВДНХ открылась выставка Сурена Айвазяна "Цветы и травы"

Фото: vdnh.ru

В павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" в "Биокластере" на ВДНХ открылась выставка художника Сурена Айвазяна "Цветы и травы". Экспозиция размещена в преддверии новогодних и рождественских праздников, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры Агентству "Москва".

На картинах изображены маки, пионы, золотые шары, георгины, дельфиниумы, гортензии, одуванчики и фиалки. Работы художника отличаются яркой экспрессией, выразительностью и уникальной манерой письма.

В экспозиции представлены как парадные портреты растений, так и композиции с участием трав и деревьев, каждое из которых изображено как самостоятельный художественный образ. Работы размещены на стенах, потолках и специальных конструкциях.

Все они гармонично вписываются в концепцию Биологического музея. Сам художник отмечает, что ему нравится наблюдать, как растения преобразуют солнечную энергию в новые маленькие вселенные и галактики.

Кроме того, картины можно увидеть в музеях, галереях, театральных фойе, на фасадах зданий, в школах и на временных ограждениях.

Айвазян родился и получил художественное образование в Москве.

"Он не был связан с официальными художественными объединениями и выстраивал творческий путь самостоятельно", – говорится в сообщении пресс-службы.

Художник много путешествовал, несколько лет работал лесником на Алтае и участвовал в реставрации новгородского храма.

Собственное определение творческого метода у Айвязяна сформировалось в 1989 году, когда он придумал "Тайное общество тотального озеленения", рассказали в пресс-службе. Этот термин отражает основную идею его работ – стремление передать любовь к растениям и исследовать их природный мир.

