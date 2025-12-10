Форма поиска по сайту

10 декабря, 18:08

Шедевры Матисса и Пикассо впервые покажут в Новой Третьяковке в январе

Фото: телеграм-канал "Третьяковка официально"

В январе в Новой Третьяковской галерее в монографическом зале Марка Шагала (зал № 9) на Крымском Валу покажут шедевры Анри Матисса и Пабло Пикассо. Это часть обменного проекта с ГМИИ имени Пушкина, сообщила пресс-служба галереи Агентству "Москва".

Директор галереи Елена Проничева отметила, что это новый шаг в сотрудничестве между музеями. Она подчеркнула, что сотрудники галереи с удовольствием участвовали в выставке Шагала и предоставили 7 уникальных декоративных панно 1920 года, которые являются настоящими шедеврами коллекции.

"Работы, созданные для Еврейского камерного театра, открывают публике важную главу в истории русского авангарда", – рассказала Проничева.

Она также добавила, что теперь галерея готова представить ответную выставку Матисса и Пикассо, чтобы показать, как европейские мастера и русские художники могли вести творческий диалог.

В пресс-службе галереи подчеркнули, что русские художники не копировали французских коллег. Они использовали идеи новаторов как инструменты для создания собственного искусства – для нового мира и нового человека. Экспозицию можно посетить после новогодних каникул.

Ранее в столице открылась выставка "Литургия верных" художника и живописца Владимира Киреева. Экспозиция проходит на Гоголевском бульваре и демонстрирует лучшие работы мастера.

Некоторые картины Киреева планируется использовать в новых изданиях учебников истории. Выставку организовало Российское военно-историческое общество.

