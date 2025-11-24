Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Международная выставка "Индия. Ткань времени" откроется в Москве 23 декабря на площадке большого дворца музея-заповедника "Царицыно", сообщает руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

На экспозиции будет представлено свыше 300 экспонатов, в том числе из Национального музея ремесел в Дели. Артефакты будут связаны с влиянием индийских мотивов на мировую моду, интерпретацией традиционных узоров и техник, символами и кодами в массовой культуре ХХ и ХХI веков. Выставку разместят в семи залах.

"Выставка "Индия. Ткань времени" не только значимое событие в культурной жизни столицы, но и важный этап развития сотрудничества наших стран", – отметил Фурсин.

Каждый зал посвятят определенной теме: истории хлопка, шелка, шерсти, вышивке, орнаментам и сари. На площадке, где посетителям расскажут об индийских методах окрашивания, гости узнают о краске индиго. Благодаря ей джинсы стали самой универсальной одеждой в мире. Также в зале будут представлены редкие ручные вышивки, сари, созданные с использованием натурального золота, тюрбаны из тонкого муслина и свадебные покрывала из провинции Пенджаб, расшитые яркими шелками.

Участниками выставки от России станут Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей Востока, Государственный исторический музей, Музей имени Андрея Рублева, Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина. Также свои работы для экспозиции подготовят отечественные модные дома, бренды и дизайнеры.

С их участием организуют более 30 мероприятий как для взрослых, так и юных гостей. Для посетителей подготовят прогулки по выставке и семейные мастерские. Подростки смогут сделать в специальной лаборатории свою коллекцию одежды. У представителей старшего поколения будет возможность посетить кураторские экскурсии и лекции, серию дискуссий о коллекционировании и апроприации в мире моды и практикумы по завязыванию сари, натуральному окрашиванию и печати на ткани.

Кураторами экспозиции стали академический директор аспирантской школы по искусству и дизайну Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Людмила Алябьева, куратор и хранитель индийской коллекции в Музее Востока Екатерина Шинкарева и госпожа Нидхи Харит из Национального музея ремесел в Дели. В роли архитектора проекта выступила Майя Фролова, атмосферу восточного сада для выставки создала театральный художник Анастасия Нефедова, а ольфакторный художник Анна Кабирова расскажет гостям о запахах востока.

Выставка "Индия. Ткань времени" продлится до 12 апреля 2026 года. Посетить ее можно будет по билету.

